Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов впервые с 6 августа
Индекс Московской биржи впервые с 6 августа опустился ниже 2800 пунктов. По состоянию на 12:45 мск индекс упал на 0,72% и достиг 2789,53 пункта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Лидерами снижения среди «голубых фишек» стали акции ВТБ (-1,07%), «СПБ Биржи» (-0,92%), МКПАО «Яндекс» (-0,82%), «Роснефти» (-0,81%), «Газпрома» (-0,63%), АФК «Система» (-0,51%). Лидерами роста стали акции ГК «Самолет» (+1,20%), ПИК (+0,57%), «Аэрофлота» (+0,28%), «Новатэка» (+0,23%), «Полюса» (+0,12).
16 сентября российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже умеренно корректировался вверх. К 08:15 индекс IMOEX2 вырос на 0,38% до 2820,45 пункта. Подорожали акции «ЮГК» (+1,04%), ПАО «Сургутнефтегаз» (+0,87%), АФК «Система» (+0,83%), «Аэрофлота» (+0,50%), МКПАО «Яндекс» (+0,42%). Подешевели акции «Полюса» (-0,22%).