Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов впервые с 6 августа

Ведомости

Индекс Московской биржи впервые с 6 августа опустился ниже 2800 пунктов. По состоянию на 12:45 мск индекс упал на 0,72% и достиг 2789,53 пункта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Лидерами снижения среди «голубых фишек» стали акции ВТБ (-1,07%), «СПБ Биржи» (-0,92%), МКПАО «Яндекс» (-0,82%), «Роснефти» (-0,81%), «Газпрома» (-0,63%), АФК «Система» (-0,51%). Лидерами роста стали акции ГК «Самолет» (+1,20%), ПИК (+0,57%), «Аэрофлота» (+0,28%), «Новатэка» (+0,23%), «Полюса» (+0,12).

16 сентября российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже умеренно корректировался вверх. К 08:15 индекс IMOEX2 вырос на 0,38% до 2820,45 пункта. Подорожали акции «ЮГК» (+1,04%), ПАО «Сургутнефтегаз» (+0,87%), АФК «Система» (+0,83%), «Аэрофлота» (+0,50%), МКПАО «Яндекс» (+0,42%). Подешевели акции «Полюса» (-0,22%).

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её