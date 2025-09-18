Число зарегистрированных в Whoosh аккаунтов в Латинской Америке выросло на 131%
Количество аккаунтов, зарегистрированных в сервисе кикшеринга Whoosh за восемь месяцев 2025 г. увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигло 32,2 млн, из которых 3,34 млн (+131% год к году) в странах Латинской Америки. Об этом сообщается на сайте компании.
Парк Whoosh вырос на 18% до 246 200 средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая 10 900 (+29%) в странах Латинской Америки. В июле – августе 2025 г. число поездок на 1% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Общее количество поездок с начала 2025 г. снизилось на 6%, до 99,9 млн.
По состоянию на 31 августа текущего года сервис присутствует в 80 локациях по сравнению с 60 в 2024 г., включая семь локаций в странах Латинской Америки.
В августе Whoosh объявила о сокращении общего количества поездок в первом полугодии 2025 г. до 56,5 млн шт. (-10%). В то же время был зафиксирован рост общего числа СИМ до 240 100 (+19% год к году). За указанный период сервис получил 1,9 млрд руб. чистого убытка против чистой прибыли 259 млн руб. годом ранее. Выручка снизилась год к году на 14,8% до 5,4 млрд руб.
Представители Whoosh прогнозировали, что выручка компании по итогам этого года снизится от 5 до 15%, или примерно до 12,2–13,6 млрд руб.