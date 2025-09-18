Число зарегистрированных в Whoosh аккаунтов в Латинской Америке выросло на 131%

В августе Whoosh объявила о сокращении общего количества поездок в первом полугодии 2025 г. до 56,5 млн шт. (-10%). В то же время был зафиксирован рост общего числа СИМ до 240 100 (+19% год к году). За указанный период сервис получил 1,9 млрд руб. чистого убытка против чистой прибыли 259 млн руб. годом ранее. Выручка снизилась год к году на 14,8% до 5,4 млрд руб.