Рынок акций РФ открылся в основную сессию снижением индексов

Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Московской бирже показал незначительные изменения. К 10:01 индекс Мосбиржи снизился на 0,01% и достиг 2813,64 пункта, индекс РТС также сократился на 0,01%, до 1067,92 пункта. Об этом свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.