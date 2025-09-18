Рынок акций РФ открылся в основную сессию снижением индексов
Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Московской бирже показал незначительные изменения. К 10:01 индекс Мосбиржи снизился на 0,01% и достиг 2813,64 пункта, индекс РТС также сократился на 0,01%, до 1067,92 пункта. Об этом свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.
По состоянию на 10:30 индекс Мосбиржи на 0,08% и составил 2811,73 пункта. Лидерами снижения среди «голубых фишек» стали акции Whoosh (-1,42%), ПИК (-0,82%), «Газпрома» (-0,70%), «Норильского никеля» (-0,65%), «Аэрофлота» (-0,64%), X5 (-0,56%). Лидерами роста среди «голубых фишек» оказались акции ПАО «Юнипро» (+0,57%) и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (+0,38%).
На старте торгов утренней сессии рынок акций России показал умеренный рост. К 07:01 мск индекс IMOEX2 вырос на 0,3% и достиг 2821,64 пункта. Подорожали акции «Норильского никеля» (+0,9%), МКПАО «Яндекс» (+0,9%), «МТС» (+0,8%), АФК «Система» (+0,8%), «НЛМК» (+0,7%), «ММК» (+0,7%), «Северстали» (+0,6%), «Новатэка» (+0,6%). Подешевели акции «Сургутнефтегаза» (-0,6%), ПАО «Полюс» (-0,6%), «Фосагро» (-0,2%), ВТБ (-0,1%).