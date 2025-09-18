АФК «Система» соберет заявки на облигации 24 сентября

АФК «Система» – частная инвестиционная группа, основным акционером которой является ее основатель Владимир Евтушенков (ему принадлежит менее 50% акций корпорации). По итогам 2024 г. консолидированная выручка группы по МСФО обновила максимум и превысила 1,23 трлн руб. Это на 186 млн руб. больше прошлого рекордного значения за 2023 г. (около 1,046 трлн руб.). Показатель OIBDA за 12 месяцев прошлого года вырос на 18,5% и достиг 330 млрд руб.