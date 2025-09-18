АФК «Система» соберет заявки на облигации 24 сентября
ПАО АФК «Система» с 11:00 до 16:00 мск 24 сентября проведет сбор заявок на облигации с фиксированным купоном и флоатер планируемым общим объемом 10 млрд руб. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки первого купона по 4-летнему выпуску 002Р-04 составляет не выше 16% годовых (соответствует доходности к погашению в 17,23% годовых). У выпуска амортизационная структура, предусматривающая погашение по 12,5% номинала в даты восьми купонных платежей, начиная с 27-го купона. Индикативная дюрация составит примерно 2,4 года. Ориентир спреда к ключевой ставке по 2-летнему выпуску 002Р-05 – не выше 350 базисных пунктов.
Техническое размещение состоится 26 сентября. Выпуски могут приобрести неквалифицированные инвесторы (флоатер – при условии прохождения теста).
АФК «Система» – частная инвестиционная группа, основным акционером которой является ее основатель Владимир Евтушенков (ему принадлежит менее 50% акций корпорации). По итогам 2024 г. консолидированная выручка группы по МСФО обновила максимум и превысила 1,23 трлн руб. Это на 186 млн руб. больше прошлого рекордного значения за 2023 г. (около 1,046 трлн руб.). Показатель OIBDA за 12 месяцев прошлого года вырос на 18,5% и достиг 330 млрд руб.