Минфин разрабатывает вариант конвертации «префов» ВТБ через допэмиссию

Ведомости

Минфин рассматривает вариант с конвертацией «префов» ВТБ через допэмиссию обыкновенных акций. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума.

«Сейчас в работе только такой вариант», – подчеркнул он.

Моисеев уточнил, что считает нормальной идею конвертации привилегированных акций, которыми владеет государство, при этом условия должны быть справедливыми. Он также утвердительно ответил на вопрос, является ли конвертация «префов» банка вопросом 2026 г.

5 сентября глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ВЭФа сообщил, что банк рассчитывает конвертировать привилегированные акции в обыкновенные в 2026 г.

12 сентября первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил в эфире Радио РБК, что в рамках схемы конвертации «префов» банк выпустит обыкновенные акции и правительство оплатит их привилегированными бумагами, которые находятся у него в распоряжении.

