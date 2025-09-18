Минфин разрабатывает вариант конвертации «префов» ВТБ через допэмиссию
Минфин рассматривает вариант с конвертацией «префов» ВТБ через допэмиссию обыкновенных акций. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума.
«Сейчас в работе только такой вариант», – подчеркнул он.
Моисеев уточнил, что считает нормальной идею конвертации привилегированных акций, которыми владеет государство, при этом условия должны быть справедливыми. Он также утвердительно ответил на вопрос, является ли конвертация «префов» банка вопросом 2026 г.