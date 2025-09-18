Минфин разрабатывает вариант конвертации «префов» ВТБ через допэмиссию

12 сентября первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил в эфире Радио РБК, что в рамках схемы конвертации «префов» банк выпустит обыкновенные акции и правительство оплатит их привилегированными бумагами, которые находятся у него в распоряжении.