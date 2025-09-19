Газета
«Коммерсантъ»: бумаги «Элемента» могут снять с биржи



Бумаги группы компаний «Элемент», разработчика и производителя микроэлектроники, могут быть сняты с биржи, если Сбербанк приобретет актив. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Держателем контрольного пакета «Элемента» является АФК «Система». Компания ведет переговоры со Сбербанком о продаже своей доли. Собеседники издания оценили сумму продажи в диапазоне от 15 млрд до 28 млрд руб.

Если сделка состоится, возможен вариант делистинга группы. Собеседник газеты пояснил, что «у государства есть точка зрения, что сектор микроэлектроники в сложившихся условиях не должен быть публичным».

«Элемент» является крупнейшим производителем российской микроэлектроники. Компания была создана в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Предприятия группы занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.

