Российский фондовый рынок открылся в основную сессию снижением индексов

Рынок акций России на старте торгов основной сессии на Московской бирже снизился. К 10:10 индекс Мосбиржи сократился на 0,37% и достиг 2738,02 пункта, индекс РТС также уменьшился на 0,37% до 1031,8 пункта, свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.