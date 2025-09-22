Российский фондовый рынок открылся в основную сессию снижением индексов
Рынок акций России на старте торгов основной сессии на Московской бирже снизился. К 10:10 индекс Мосбиржи сократился на 0,37% и достиг 2738,02 пункта, индекс РТС также уменьшился на 0,37% до 1031,8 пункта, свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.
Подорожали акции ПАО «Группа Астра» (+1,55%), ПАО «Полюс» (+0,93%), Совкомбанка (+0,73%), «Яндекса» (+0,28%), «Аэрофлота» (+0,09%). Подешевели акции ПИК (-1,99%), «Самолета» (-1,33%), ПАО «Магнит» (-0,92%), «Мечела» (-0,71%), ВТБ (-0,62%), «Новатэка» (-0,31%).
Лидерами снижения среди «голубых фишек» стали акции ПИК (-1,9%), АФК «Система» (-0,9%), «Норильского никеля» (-0,9%), НЛМК (-0,8%), «Татнефти» (-0,7%), Сбербанка (-0,6%), «Сургутнефтегаза» (-0,6%), МТС (-0,6%), «Фосагро» (-0,6%). Лидерами роста среди «голубых фишек» стали акции ВТБ (+1,6%), ПАО «Полюс» (+0,7%), МКПАО «Хэдхантер» (+0,5%), «Алросы» (+0,4%), «Аэрофлота» (+0,2%).