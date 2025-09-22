Газета
На рынке акций Мосбиржи стал доступен новый тип заявок

Ведомости

На рынке акций Московской биржи с 22 сентября стал доступен новый тип заявок «по среднему лимиту» – WLIM-заявка. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Инструмент доступен для операций с акциями и паями инвестиционных фондов и должен повысить удобство операций для профессиональных участников рынка и их клиентов.

WLIM-заявка позволит исполнять сделки по цене хуже указанной в заявке, если при этом средневзвешенная цена останется не хуже заданной. Это расширит возможности трейдеров по управлению исполнением заявок при сохранении стандартной тарификации.

22 сентября Мосбиржа объявила о возобновлении вечерней торговой сессии на денежном рынке. Профессиональные участники торгов смогут заключать адресные сделки репо с центральным контрагентом и сделки междилерского репо с 19:00 до 23:50 с расчетами в рублях, юанях, тенге и белорусских рублях. Для заключения сделок репо доступны все торгуемые на площадке акции, облигации и клиринговые сертификаты участия.

