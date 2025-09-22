На рынке акций Мосбиржи стал доступен новый тип заявок

22 сентября Мосбиржа объявила о возобновлении вечерней торговой сессии на денежном рынке. Профессиональные участники торгов смогут заключать адресные сделки репо с центральным контрагентом и сделки междилерского репо с 19:00 до 23:50 с расчетами в рублях, юанях, тенге и белорусских рублях. Для заключения сделок репо доступны все торгуемые на площадке акции, облигации и клиринговые сертификаты участия.