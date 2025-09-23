Петербургская биржа ужесточила правила торгов дизтопливом

В режиме «Двусторонний встречный аукцион» по одному биржевому инструменту, где товаром является дизельное топливо, один участник торгов может подать не более 15 заявок на покупку в объеме не более трех лотов в каждой заявке на условиях поставки «франко-вагон станция отправления» и «франко-вагон станция отправления ОТП» и не более 10 заявок на покупку в объеме не более двух лотов в каждой заявке на условиях поставки «франко-труба».