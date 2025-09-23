Газета
Петербургская биржа ужесточила правила торгов дизтопливом

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (Петербургская биржа) ужесточила правила торгов дизтопливом, чтобы остановить рост цен. Они вступают в силу с 23 сентября, сообщает «Интерфакс».

Предельные границы колебания цены по товарам топлива дизельного на условиях поставки «франко-вагон станция отправления», «франко-вагон станция отправления ОТП» и «франко-труба» составили +0,01%/-20% от нынешней рыночной цены по биржевому инструменту.

Действует также режим накопления заявок покупателя и «Аукцион открытия» по одному биржевому инструменту, один участник торгов может подать заявку на покупку в объеме один лот на условиях поставки «франко-вагон станция отправления» и «франко-вагон станция отправления ОТП» и заявку на покупку в объеме два лота на условиях поставки «франко-труба».

В режиме «Двусторонний встречный аукцион» по одному биржевому инструменту, где товаром является дизельное топливо, один участник торгов может подать не более 15 заявок на покупку в объеме не более трех лотов в каждой заявке на условиях поставки «франко-вагон станция отправления» и «франко-вагон станция отправления ОТП» и не более 10 заявок на покупку в объеме не более двух лотов в каждой заявке на условиях поставки «франко-труба».

22 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника писал, что в Минэнерго обсуждают новые правила торгов дизельным топливом на Петербургской бирже. Аналитики считают, что регулятор так сигнализирует о готовности к более жестким мерам, в частности запрету на экспорт. Участники рынка указали, что новые правила способны кратковременно охладить рынок, но не решают проблему дефицита предложения.

