Акционеры «Озон фармацевтики» утвердили дивиденды за первое полугодие 2025 года
Акционеры ПАО «Озон фармацевтика» одобрили выплату дивиденды по итогам шести месяцев 2025 г. в общей сложности в 275,2 млн руб. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 6 октября 2025 г.
28 августа совет директоров «Озон фармацевтики» рекомендовал общему собранию акционеров по результатам первого полугодия 2025 г. направить на выплату дивидендов 275,2 млн руб.
«Озон фармацевтика» выплачивает дивиденды на ежеквартальной основе. По итогам I квартала 2025 г. компания выплатила дивиденды в размере 308 млн руб. С учетом дивидендов за шесть месяцев 2025 г. совокупный объем дивидендов составит 583 млн руб.
Согласно финансовым результатам «Озон фармацевтики», выручка компании за I квартал 2025 г. выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составила 6,9 млрд руб. Рост был обеспечен за счет увеличения продаж по всем каналам, расширения ассортимента продукции и повышения представленности в аптечных сетях. Кроме того, позитивное влияние оказали активное участие в госзакупках, смещение спроса в сторону более дорогих препаратов и рост средней цены упаковки.