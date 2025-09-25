Акционеры «Озон фармацевтики» утвердили дивиденды за первое полугодие 2025 года

Согласно финансовым результатам «Озон фармацевтики», выручка компании за I квартал 2025 г. выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составила 6,9 млрд руб. Рост был обеспечен за счет увеличения продаж по всем каналам, расширения ассортимента продукции и повышения представленности в аптечных сетях. Кроме того, позитивное влияние оказали активное участие в госзакупках, смещение спроса в сторону более дорогих препаратов и рост средней цены упаковки.