Акционеры «Авангарда» одобрили дивиденды за первое полугодие 2025 года

18 апреля акционеры банка одобрили дивиденды по итогам 2024 г. в 21,07 руб. на одну акцию. Всего на выплаты было направлено 1,7 млрд руб. Чистая прибыль финансовой организации после налогообложения в прошлом году составила 5,83 млрд руб.