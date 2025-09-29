Акционеры «Авангарда» одобрили дивиденды за первое полугодие 2025 года
Акционеры банка «Авангард» утвердили дивиденды по итогам первого полугодия 2025 г. в размере 24,79 руб. на обыкновенную акцию. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
В качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определено 7 октября.
10 марта совет директоров «Авангарда» рекомендовал выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 28,5 руб. на бумагу.
18 апреля акционеры банка одобрили дивиденды по итогам 2024 г. в 21,07 руб. на одну акцию. Всего на выплаты было направлено 1,7 млрд руб. Чистая прибыль финансовой организации после налогообложения в прошлом году составила 5,83 млрд руб.