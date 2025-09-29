Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Мосбиржа запустила индексы банковских продуктов «Финуслуг»

Ведомости

Московская биржа с 29 сентября начала расчет индексов банковских продуктов финансового маркетплейса «Финуслуги», которые отражают средний уровень ставок по вкладам, накопительным счетам и потребительским кредитам. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Всего рассчитывается 14 индикаторов. Участники финансового рынка, клиенты банков, госорганы и аналитики используют их в качестве ориентиров при оценке условий на рынке розничных банковских продуктов.

Индексы вкладов Финуслуг отражают средний уровень максимальных ставок по рублевым вкладам на срок три, шесть и 12 месяцев. Расчет производится по номинальным ставкам, которые опубликованы на сайтах крупнейших банков по объему депозитов населения. Для каждого срока рассчитываются отдельные индикаторы по выборкам топ-10, топ-20 и топ-50 финансовых организаций. Периодичность расчета – понедельник, среда, пятница.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте