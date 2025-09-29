Мосбиржа запустила индексы банковских продуктов «Финуслуг»
Московская биржа с 29 сентября начала расчет индексов банковских продуктов финансового маркетплейса «Финуслуги», которые отражают средний уровень ставок по вкладам, накопительным счетам и потребительским кредитам. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
Всего рассчитывается 14 индикаторов. Участники финансового рынка, клиенты банков, госорганы и аналитики используют их в качестве ориентиров при оценке условий на рынке розничных банковских продуктов.
Индексы вкладов Финуслуг отражают средний уровень максимальных ставок по рублевым вкладам на срок три, шесть и 12 месяцев. Расчет производится по номинальным ставкам, которые опубликованы на сайтах крупнейших банков по объему депозитов населения. Для каждого срока рассчитываются отдельные индикаторы по выборкам топ-10, топ-20 и топ-50 финансовых организаций. Периодичность расчета – понедельник, среда, пятница.