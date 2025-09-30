Рынок акций открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2
Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Московской бирже незначительно вырос. К 07:01 мск индекс IMOEX2 увеличился на 0,05% и достиг 2685,4 пункта, следует из данных на сайте торговой площадки.
Подорожали акции АФК «Система» (+0,9%) и «Норильского никеля» (+0,9%), «Аэрофлота» (+0,8%), «Русала» (+0,7%), Мосбиржи (+0,6%), НЛМК (+0,6%), МТС (+0,6%), «Северстали» (+0,4%), ПАО «Полюс» (+0,4%), МКПАО «Хэдхантер» (+0,4%). Подешевели акции ПАО «Группа Позитив» (-3,1%)., МКПАО «Яндекс» (-1,1%), ПИК (-0,5%), «Алросы» (-0,4%), «Татнефти» (-0,4%), «Сургутнефтегаза» (-0,3%), «Интер РАО» (-0,3%).
Лидерами роста среди «голубых фишек» стали акции «Полюса» (+3,18%), «Норильского никеля» (+1,47%). Лидерами падения среди «голубых фишек» стали акции «Газпрома» (-2,73%), МКПАО «Яндекс» (-2,62%), Х5 (-2,41%), НЛМК (-2,14%), Мосбиржи (-2,09%).