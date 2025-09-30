Акционеры «НКХП» утвердили дивиденды за первое полугодие
Акционеры ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» одобрили дивиденды по итогам первого полугодия 2025 г. в размере 6,54 руб. на обыкновенную акцию. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 10 октября.
19 августа сообщалось, что чистая прибыль «НКХП» в первой половине 2025 г. составила 884 млн руб., что на 71% меньше, чем за аналогичный период 2024 г. Выручка с января по июнь упала более чем вдвое – с 5,4 до 2,1 млрд руб. Прибыль от продаж сократилась с 3,6 млрд руб. до 612 млн руб. На уплату дивидендов и других платежей в пользу собственников в этом году было направлено 710 млн руб., тогда как в первом полугодии 2024 г. показатель составлял 1,9 млрд.
Снижение объема перевалки зерновых культур в компании связали с введением в России квоты на экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза, которая действовала с 15 февраля по 30 июня 2025 г. Перевалка сократилась с 4,2 млн до 1,4 млн т.
ПАО «НКХП» зарегистрировано в 1996 г. в Новороссийске. Входит в «Объединенную зерновую компанию». Предприятие занимается портовой перевалкой зерновых культур, транспортно-экспедиционным обслуживанием грузов и производством готовой продукции из пшеницы.