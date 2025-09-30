Акционеры «НКХП» утвердили дивиденды за первое полугодие

19 августа сообщалось, что чистая прибыль «НКХП» в первой половине 2025 г. составила 884 млн руб., что на 71% меньше, чем за аналогичный период 2024 г. Выручка с января по июнь упала более чем вдвое – с 5,4 до 2,1 млрд руб. Прибыль от продаж сократилась с 3,6 млрд руб. до 612 млн руб. На уплату дивидендов и других платежей в пользу собственников в этом году было направлено 710 млн руб., тогда как в первом полугодии 2024 г. показатель составлял 1,9 млрд.