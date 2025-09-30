Бывшая Qiwi допустила делистинг с Мосбиржи
Гонконгская Fusion Factor Fintech (FFF), которая заключила сделку по выкупу активов Qiwi в России, объявила третью волну выкупа расписок NanduQ (бывшая Qiwi). В NanduQ сообщили, что не участвуют в этом предложении, сообщается на сайте компании.
Отмечается, что в свете текущего предложения о выкупе и принимая во внимание первоначальный тендер, который привел к значительному снижению объемов торгов американскими депозитарными расписками (АДР) на Московской бирже, NanduQ и совет директоров компании пересмотрят стратегическую целесообразность сохранения листинга АДР на торговой площадке.
30 января 2024 г. Qiwi plc. завершила сделку по продаже российских активов и процесс реструктуризации бизнеса. Компания продала российские активы, консолидированные под АО «Киви», Fusion Factor Fintech, принадлежащей бывшему главному исполнительному директору Qiwi Андрею Протопопову. Цена сделки составила 23,7 млрд руб.
В феврале прошлого года Банк России отозвал лицензию у «Киви банка». Судебное решение о введении процедуры принудительной ликвидации было вынесено 10 апреля 2024 г. Ликвидатором назначили Агентство по страхованию вкладов (АСВ). 28 апреля 2025 г. АСВ объявило о завершении расчетов с кредиторами «Киви банка».