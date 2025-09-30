Бывшая Qiwi допустила делистинг с Мосбиржи

Отмечается, что в свете текущего предложения о выкупе и принимая во внимание первоначальный тендер, который привел к значительному снижению объемов торгов американскими депозитарными расписками (АДР) на Московской бирже, NanduQ и совет директоров компании пересмотрят стратегическую целесообразность сохранения листинга АДР на торговой площадке.