СД «Мать и Дитя» решил выплатить дивиденды за первое полугодие

Совет директоров MD Medical, которая управляет сетью клиник «Мать и дитя», принял решение о выплате дивидендов за первое полугодие 2025 г. в размере 42 руб. на каждую обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации.