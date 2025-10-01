СД «Мать и Дитя» решил выплатить дивиденды за первое полугодие
Совет директоров MD Medical, которая управляет сетью клиник «Мать и дитя», принял решение о выплате дивидендов за первое полугодие 2025 г. в размере 42 руб. на каждую обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
На выплату дивидендов компания направит в общей сложности 3,2 млрд руб. Выплата состоится до середины ноября.
Совет директоров также назначил 20 октября датой, когда будет составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Гендиректор MD (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Medical Марк Курцер отметил, что компания направит большую часть прибыли на выплату дивидендов, несмотря на реализацию крупной сделки и непрерывное финансирование инвестиционных проектов, чтобы сохранять практику регулярных выплат.
30 октября 2024 г. компания объявила операционные и неаудированные финансовые результаты за III квартал 2024 г., согласно которым общая выручка MD Medical увеличилась до 24,03 млрд руб. (на 22,3% в годовом исчислении). Рост сопоставимой выручки (LFL) группы составил 18,9% год к году.