Российский фондовый рынок открыл основную сессию символическим ростом
Рост поддерживают большинство голубых фишек. Лидерами роста к 10:20 стали бумаги: iПозитив 1122 руб. (1,17%), НЛМК 105,22 руб. (1,06%), ММК 27,87 руб. (0,89%), Сургутнефтегаз-п 39,4 руб. (0,81%), 10:19:18 5 Северсталь 950 руб. (0,72%). Лидеры снижения – Фосагро 6910 руб. (-3,79%), ЮГК 0,57 руб. (-1,64%), МКБ 7,11 руб. (-1,15%), ПИК 530,2 руб. (-0,93%), МКПАО «ВК» 276,8 руб. (-0,29%)
Курс доллара, установленный ЦБ на 1 октября, составил 82,6 руб.