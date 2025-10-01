Газета
Российский фондовый рынок открыл основную сессию символическим ростом

Российский фондовый рынок открылся в среду небольшим повышением. К 10:01 мск индексы Мосбиржи и РТС прибавили по 0,1%, достигнув 2688,06 и 1025,07 пункта соответственно.

Рост поддерживают большинство голубых фишек. Лидерами роста к 10:20 стали бумаги: iПозитив 1122 руб. (1,17%), НЛМК 105,22 руб. (1,06%), ММК 27,87 руб. (0,89%), Сургутнефтегаз-п 39,4 руб. (0,81%), 10:19:18 5 Северсталь 950 руб. (0,72%). Лидеры сниженияФосагро 6910 руб. (-3,79%), ЮГК 0,57 руб. (-1,64%), МКБ 7,11 руб. (-1,15%), ПИК 530,2 руб. (-0,93%), МКПАО «ВК» 276,8 руб. (-0,29%)

Курс доллара, установленный ЦБ на 1 октября, составил 82,6 руб.

