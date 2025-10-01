Минфин разместил ОФЗ на 231,67 млрд рублей
Министерство финансов на двух аукционах 1 октября разместило ОФЗ в сумме на 231,67 млрд руб. Оба выпуска – с постоянным доходом.
На первом аукционе Минфин разместил бумаги с погашением в 2037 г. на 211,07 млрд руб. при спросе в 273,005 млрд руб. Выручка от размещения составила 187 млрд руб. Цена отсечения – 85,248% от номинала (средневзвешенная – 85,3469%), доходность по цене отсечения – 15,2% годовых (средневзвешенная – 15,18%).
На втором аукционе министерство разместило ОФЗ с погашением в 2029 г. на 20,6 млрд руб. при спросе в 33,175 млрд руб. Выручка составила 16,968 млрд руб. Цена отсечения – 79,9% (средневзвешенная – 79,965%), доходность по цене отсечения – 14,65% (средневзвешенная – 14,6%).
В рамках действующих бюджетных параметров плановый объем размещения ОФЗ в IV квартале составит 1,5 трлн руб. по номинальной стоимости, но в случае внесения изменений в закон о федеральном бюджете плановые параметры будут уточнены, объявил Минфин 30 сентября.