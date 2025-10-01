Минфин разместил ОФЗ на 231,67 млрд рублей

На первом аукционе Минфин разместил бумаги с погашением в 2037 г. на 211,07 млрд руб. при спросе в 273,005 млрд руб. Выручка от размещения составила 187 млрд руб. Цена отсечения – 85,248% от номинала (средневзвешенная – 85,3469%), доходность по цене отсечения – 15,2% годовых (средневзвешенная – 15,18%).