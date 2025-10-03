Газета
Главная / Инвестиции /

Рынок акций открылся в утреннюю сессию снижением индекса Мосбиржи

Ведомости

Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Московской бирже незначительно снизился. По состоянию на 07:01 мск индекс Мосбиржи уменьшился на 0,06% и достиг 2630,6 пункта, следует из данных торговой площадки.

Подешевели акции «Мосбиржи» (-0,9%), «Аэрофлота» (-0,8%), «Сургутнефтегаза» (-0,6%), «НЛМК» (-0,6%), «Татнефти» (-0,6%), «ММК» (-0,6%), АФК «Система» (-0,4%), «ПИК» (-0,4%), ВТБ (-0,3%), МКПАО «Яндекс» (-0,3%), «Газпрома» (-0,2%), «Т-технологий». Подорожали акции «Полюса» (+1,1%), «ВК» (+0,8%), «Роснефти» (+0,2%), «Русала» (+0,1%), Сбербанка (+0,1%).

2 октября индекс Мосбиржи по итогам основных торгов снизился на 0,57% до 2632 пунктов, индекс РТС вырос на 0,03% и достиг 1024 пунктов.

Лидерами роста среди «голубых фишек» стали акции «Сургутнефтегаза» (+0,99%), «Северстали» (+0,69%), «Мосбиржи» (+0,28%), «Норильского никеля» (+0,23%), «Новатэка» (+0,2%). Лидерами снижения стали «Полюс» (-3,11%), Х5 (-1,95%), «Татнефть» (-1,76%), МКПАО «Яндекс» (-1,69%), «Т-технологии» (-1,09%).

