Рынок акций открылся в основную сессию ростом индексов

Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Московской бирже продемонстрировал рост. К 10:01 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,4% и достиг 2641,86 пункта, индекс РТС также увеличился на 0,4%, до 1027,35 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.