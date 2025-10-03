Газета
Главная / Инвестиции /

Рынок акций открылся в основную сессию ростом индексов

Ведомости

Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Московской бирже продемонстрировал рост. К 10:01 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,4% и достиг 2641,86 пункта, индекс РТС также увеличился на 0,4%, до 1027,35 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Подорожали акции Whoosh (+2,86%), ПАО «Мечел» (+1,66%), СПБ Биржи (+1,5%), «Русала» (+1,47%), «Т-Технологий» (+1,27%), ФАК «Система» (+1,15%), МКПАО «Яндекс» (+0,93%), «Сургутнефтегаза» (+0,86%). Подешевели акции ВК (-0,18%).

3 октября на старте торгов утренней сессии рынок акций на Мосбирже незначительно снизился. К 07:01 мск индекс Мосбиржи сократился на 0,06% и достиг 2630,6 пунктов.

Подешевели акции «Мосбиржи» (-0,9%), «Аэрофлота» (-0,8%), «Сургутнефтегаза» (-0,6%), «НЛМК» (-0,6%), «Татнефти» (-0,6%), «ММК» (-0,6%), АФК «Система» (-0,4%), «ПИК» (-0,4%), ВТБ (-0,3%), МКПАО «Яндекс» (-0,3%), «Газпрома» (-0,2%), «Т-технологий». Подорожали акции «Полюса» (+1,1%), «ВК» (+0,8%), «Роснефти» (+0,2%), «Русала» (+0,1%), Сбербанка (+0,1%).

