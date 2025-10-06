«Электрорешения» сообщили о праве инвесторов требовать погашения облигаций

Консолидированная отчетность была размещена с нарушением сроков 2 октября 2025 г. По мнению АВО, эмитент обязан раскрыть инвесторам право требовать досрочного погашения выпуска, исходя из прямого толкования текста эмиссионной документации. Раскрытая отчетность по МСФО также не содержит данных о налоговой претензии ФНС на 2,05 млрд руб. В ассоциации указали, что это влияет на финансовую оценку компании и должно было быть отражено в заключении. В АВО заявили, что собираются привлечь внимание регулятора и к роли организаторов размещений в подобных случаях.