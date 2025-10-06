«Электрорешения» сообщили о праве инвесторов требовать погашения облигаций
У инвесторов есть право требовать досрочного погашения облигаций по первому выпуску облигаций российского производителя электротехники «Электрорешения» 001Р-01. Об этом сообщается на сайте центра по раскрытию корпоративной информации.
Основанием стало то, что эмитент не раскрыл консолидированную финансовую отчетность «в срок не позднее 120 дней после даты окончания отчетного года, в отношении которого составлена такая отчетность». Владельцы облигаций могут направить заявления с требованием о досрочном погашении в течение 15 рабочих дней. Эмитент должен погасить бонды не позднее семи рабочих дней после даты окончания указанного срока.
7 октября «РБК инвестиции» сообщили, что Ассоциация владельцев облигаций (АВО) обратилась в Центральный банк России и Мосбиржу с просьбой приостановить выпуск облигаций «Электрорешений», запланированный на 7 октября. Поводом стало нарушение раскрытия информации по прошлому выпуску. АВО считает, что неполная и несвоевременная публикация консолидированной финансовой отчетности позволяет инвесторам требовать досрочного погашения первого выпуска на 1 млрд руб.
Консолидированная отчетность была размещена с нарушением сроков 2 октября 2025 г. По мнению АВО, эмитент обязан раскрыть инвесторам право требовать досрочного погашения выпуска, исходя из прямого толкования текста эмиссионной документации. Раскрытая отчетность по МСФО также не содержит данных о налоговой претензии ФНС на 2,05 млрд руб. В ассоциации указали, что это влияет на финансовую оценку компании и должно было быть отражено в заключении. В АВО заявили, что собираются привлечь внимание регулятора и к роли организаторов размещений в подобных случаях.
«Практика показывает, что, формально оставаясь в тени, они играют значимую роль в таких некрасивых историях. Будем предлагать внедрение практик развитого рынка с материальной ответственностью организаторов размещений», – уточнил представитель ассоциации.
Эмитент и представитель владельцев облигаций выпуска ответили на запрос издания, что не считают нарушение сроков публикации консолидированной отчетности нарушением, поскольку отчетность была опубликована своевременно. Они выразили мнение, что ковенанты были бы нарушены только при отсутствии публикации обеих отчетностей одновременно.