Акции Critical Metals выросли на 70% на новости о продаже доли правительству США
Стоимость акций горнодобывающей компании Critical Metals резко выросла на сообщении, что правительство США ведет переговоры о приобретении доли в компании.
По состоянию на 17:45 мск цена бумаг увеличилась на 70,55% и достигла $13,61 за акцию, следует из данных на платформе Investing.
7 октября Reuters со ссылкой на источники писало, что Critical Metals подала заявку на правительственный грант объемом $50 млн и что Вашингтон может предоставить его в обмен на примерно 8% в компании. По словам собеседников, переговоры еще не завершились и окончательный размер доли может быть выше.
Отмечалось, что редкоземельные металлы преимущественно добываются в Китае. На фоне противостояния с КНР американские власти стараются диверсифицировать свои источники поставок.
Critical Metals специализируется на добыче редкоземельных металлов. Компании принадлежит крупный проект Tanbreez в Гренландии.