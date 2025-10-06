Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Акции Critical Metals выросли на 70% на новости о продаже доли правительству США

Ведомости

Стоимость акций горнодобывающей компании Critical Metals резко выросла на сообщении, что правительство США ведет переговоры о приобретении доли в компании.

По состоянию на 17:45 мск цена бумаг увеличилась на 70,55% и достигла $13,61 за акцию, следует из данных на платформе Investing.

7 октября Reuters со ссылкой на источники писало, что Critical Metals подала заявку на правительственный грант объемом $50 млн и что Вашингтон может предоставить его в обмен на примерно 8% в компании. По словам собеседников, переговоры еще не завершились и окончательный размер доли может быть выше.

Отмечалось, что редкоземельные металлы преимущественно добываются в Китае. На фоне противостояния с КНР американские власти стараются диверсифицировать свои источники поставок.

Critical Metals специализируется на добыче редкоземельных металлов. Компании принадлежит крупный проект Tanbreez в Гренландии.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь