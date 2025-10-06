Акции Critical Metals выросли на 70% на новости о продаже доли правительству США

7 октября Reuters со ссылкой на источники писало, что Critical Metals подала заявку на правительственный грант объемом $50 млн и что Вашингтон может предоставить его в обмен на примерно 8% в компании. По словам собеседников, переговоры еще не завершились и окончательный размер доли может быть выше.