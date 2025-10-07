Газета
Главная / Инвестиции /

Индексы фондового рынка продолжили снижение на открытии основной сессии

Ведомости

Российский рынок акций на старте торгов основной сессии продолжил снижение. К 10:01 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,1% и достиг 2645,22 пункта, индекс РТС также уменьшился на 0,1% до 1003,92 пункта, следует из индекса торговой площадки.

Подешевели акции «Газпрома» (-0,70%), ПАО «Мечел» (-0,69%), «Новатэка» (-0,61%), СПБ биржи (-0,59%), ПАО «ИВА» (-0,51%), «Аэрофлота» (-0,48%). Подорожали акции ПАО «Озон фармацевтика» (+4,41%), ПАО «Группа Астра» (+1,81%), ПИК (+1,09%), «Самолета» (+0,67%), ПАО «Полюс» (+0,38%), «Т-технологий» (+0,19%).

7 октября на старте торгов утренней сессии на Мосбирже рынок акций продемонстрировал снижение. К 07:01 мск индекс Мосбиржи сократился на 0,2% и достиг 2643,11 пункта.

Подешевели акции АФК «Система» (-1,1%), ВТБ (-0,7%), «Газпрома» (-0,6%), «Сургутнефтегаза» (-0,6%), МКПАО «Яндекс» (-0,6%), «ММК» (-0,4%), «Северстали» (-0,4%), «Новатэка» (-0,4%), «Фосагро» (-0,4%), «Аэрофлота» (-0,3%), «НЛМК» (-0,3%), МТС (-0,3%), Сбербанка (-0,3%). Подорожали акции «Полюса» (+0,7%), «Русала» (+0,3%), «Татнефти» (+0,2%), «Интер РАО» (+0,2%).

