Индексы фондового рынка продолжили снижение на открытии основной сессии

Российский рынок акций на старте торгов основной сессии продолжил снижение. К 10:01 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,1% и достиг 2645,22 пункта, индекс РТС также уменьшился на 0,1% до 1003,92 пункта, следует из индекса торговой площадки.