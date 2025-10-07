Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

СПБ биржа вскоре запустит торги фьючерсом с привязкой к стоимости Ethereum

Ведомости

СПБ биржа собирается в ближайшее время начать торги расчетным фьючерсом на индекс с привязкой к стоимости Ethereum. Об этом сообщил «РБК инвестициям» представитель торговой площадки.

«Мы планируем в ближайшие дни начать торги расчетным фьючерсом на индекс, который следует за динамикой эфира (Ethereum)», – заявил он.

7 октября СПБ биржа запустила торги фьючерсами на индексы Бразилии, Индии, Китая, Саудовской Аравии, акции площадки и индекс BTCUSD, который следует за динамикой биткойна. Торги проходят ежедневно с 10:00 до 00:00 мск. В них участвуют маркетмейкеры. Брокеры уже получили доступ к инфраструктуре срочного рынка в опытном режиме. Комиссии за сделки не взимаются до 30 ноября.

СПБ биржа также заявила о планах расширять линейку фьючерсов за счет российских и иностранных базисных активов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь