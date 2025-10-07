СПБ биржа вскоре запустит торги фьючерсом с привязкой к стоимости Ethereum

7 октября СПБ биржа запустила торги фьючерсами на индексы Бразилии, Индии, Китая, Саудовской Аравии, акции площадки и индекс BTCUSD, который следует за динамикой биткойна. Торги проходят ежедневно с 10:00 до 00:00 мск. В них участвуют маркетмейкеры. Брокеры уже получили доступ к инфраструктуре срочного рынка в опытном режиме. Комиссии за сделки не взимаются до 30 ноября.