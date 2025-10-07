Акции СПб биржи выросли после запуска площадкой срочного рынка

7 октября СПБ биржа объявила о запуске торгов фьючерсами на индексы Бразилии, Индии, Китая, Саудовской Аравии, акции площадки и индекс BTCUSD, который следует за динамикой биткойна. Торги проводятся ежедневно с 10:00 до 00:00 мск. Брокеры получили доступ к инфраструктуре срочного рынка в опытном режиме. Комиссии за сделки не взимаются до 30 ноября.