Главная / Инвестиции /

Акции СПб биржи выросли после запуска площадкой срочного рынка

Ведомости

Акции СПб биржи на Московской бирже подорожали на фоне запуска торговой площадкой срочного рынка. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 12:00 бумаги СПБ биржи выросли на 7,6 и достигли 219,5 руб.

7 октября СПБ биржа объявила о запуске торгов фьючерсами на индексы Бразилии, Индии, Китая, Саудовской Аравии, акции площадки и индекс BTCUSD, который следует за динамикой биткойна. Торги проводятся ежедневно с 10:00 до 00:00 мск. Брокеры получили доступ к инфраструктуре срочного рынка в опытном режиме. Комиссии за сделки не взимаются до 30 ноября.

Кроме того, торговая площадка заявила о планах расширять линейку фьючерсов за счет российских и иностранных базисных активов.

