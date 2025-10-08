Газета
Инвестиции

Основная сессия на фондовом рынке РФ открылась с умеренного роста индексов

Ведомости

Российский фондовый рынок в среду открылся повышением. К 10:01 мск индексы Мосбиржи и РТС прибавили по 0,1%, достигнув 2671,48 и 1027,12 пункта соответственно.

Рост поддерживают восстанавливающиеся после прошлых падений голубые фишки. Лидерами роста стали бумаги «Ренессанса» (1,98%), «Системы» (1,13%), «Полюса» (0,96%). Лидерами снижения – БСП (-0,39%), Совкомбанка (-0,32%), Транснефти (-0,28%)

Курс доллара на 8 октября установлен на уровне 81,9349 руб.

