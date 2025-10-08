Газета
Главная / Инвестиции /

Сердюков: «СПБ биржа» технически готова к запуску торгов криптовалютой

Ведомости

«СПБ биржа» готова начать торги криптовалютой в рамках экспериментального правового режима, если получит разрешение от Банка России. Об этом заявил генеральный директор площадки Евгений Сердюков журналистам в кулуарах форума «Финополис».

«Мы еще в 2017 г. создали технологию торгов и расчетов на рынке криптовалют, эта технология сохранена и даже усовершенствована нами. Хоть сейчас стартуем, если для этого будет регуляторная обстановка», – отметил Сердюков (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, диалог с Центробанком уже ведется.

«Мы туда ходим. Обсуждение точно ведется», – сказал он, добавив, что не располагает информацией о других претендентах на участие в эксперименте.

7 октября «СПБ биржа» объявила о запуске торгов фьючерсами на индексы Бразилии, Индии, Китая и Саудовской Аравии, а также на собственные акции и индекс BTCUSD, отслеживающий динамику биткойна. Торги проходят ежедневно с 10:00 до 00:00 мск, комиссии за сделки не взимаются до 30 ноября. Сообщалось, что брокеры получили доступ к инфраструктуре срочного рынка в опытном режиме.

