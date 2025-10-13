Рынок акций открылся в основную сессию ростом индексов
Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Московской бирже продемонстрировал рост. По состоянию на 10:01 мск индекс Мосбиржи вырос на +0,5% и достиг 2602,54 пункта, индекс РТС также увеличился на 0,5% до 1009,8 пункта, следует из данных на сайте торговой площадки.
13 октября на старте торгов утренней сессии на Московской бирже индекс IMOEX2 увеличился на 0,3% и составил 2597,31 пункта.
Подорожали акции «Аэрофлота» (+1,1%), АФК «Система» (+1%), «Татнефти» (+1%), МКПАО «ВК» (+0,8%), «Норникеля» (+0,7%), МКПАО «Хэдхантер» (+0,7%), Сбербанка (+0,6%), «Лукойла» (+0,4%), «МТС» (+0,4%), «Русала» (+0,4%), «Газпрома» (+0,4%), МКПАО «Яндекс» (+0,4%), «Фосагро» (+0,3%). Подешевели бумаги ПИК (-2,1%), «Интер РАО» (-1,2%), «Новатэка» (-1%), «Роснефти» (-0,5%), «ММК» (-0,2%), ВТБ (-0,1%) и «Сургутнефтегаза» (-0,1%).