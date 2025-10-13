Рынок акций открылся в основную сессию ростом индексов

Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Московской бирже продемонстрировал рост. По состоянию на 10:01 мск индекс Мосбиржи вырос на +0,5% и достиг 2602,54 пункта, индекс РТС также увеличился на 0,5% до 1009,8 пункта, следует из данных на сайте торговой площадки.