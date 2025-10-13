Акции Xiaomi снижались на 7,5% после ДТП с участием электромобиля

13 октября Bloomberg сообщило, что после ДТП в городе Чэнду на юго-западе Китая электромобиль SU7 загорелся. В результате водитель машины оказался в ловушке. Несколько людей пытались открыть двери автомобиля, чтобы спасти его, но у них не вышло этого сделать. В то же время власти пока не сообщали о пострадавших или погибших в результате аварии.