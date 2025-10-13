Акции Xiaomi снижались на 7,5% после ДТП с участием электромобиля
Акции Xiaomi падали на 7,5% в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже после сообщений об аварии с участием электромобиля SU7, выпущенного китайской компанией. Потом бумаги компании перешли к росту и сейчас снижение составляет -5.48%.
13 октября Bloomberg сообщило, что после ДТП в городе Чэнду на юго-западе Китая электромобиль SU7 загорелся. В результате водитель машины оказался в ловушке. Несколько людей пытались открыть двери автомобиля, чтобы спасти его, но у них не вышло этого сделать. В то же время власти пока не сообщали о пострадавших или погибших в результате аварии.
Агентство отмечает, что это вызывает вопросы по поводу безопасности автомобильных дверных ручек с электронным управлением.
В марте 2025 г. также сообщалось о попавшем в аварию электромобиле SU7 на скоростной автомагистрали в провинции Аньхой. Тогда в результате ДТП погибли три человека и акции Xiaomi подешевели на 5,5%.
19 сентября Reuters со ссылкой на Государственное управление рыночного регулирования Китая писало, что Xiaomi отзывает около 116 800 электромобилей SU7 стандартной версии из-за проблем с системой помощи водителю. Отзыв затронул машины, выпущенные с 6 февраля 2024 г. по 30 августа 2025 г. Решение принято в связи с тем, что система помощи водителю, установленная в них, может неадекватно выявлять критические сценарии и сообщать о них.