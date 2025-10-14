Газета
Стоимость Brent опустилась ниже $62 за баррель впервые с начала мая

Цена фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 2,67%, до $61,63 за баррель по состоянию на 14:00 мск. Это следует из данных торгов.

В предыдущий раз нефть Brent торговалась ниже отметки $62 за баррель 8 мая 2025 г.

5 октября восемь стран ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти с ноября на 137 000 баррелей в сутки (б/с). Такое решение принято из-за стабильных перспектив мировой экономики и благоприятных фундаментальных показателей рынка.

Источники Reuters сообщали, что в преддверии встречи Россия и Саудовская Аравия придерживались разных взглядов. Москва выступала за небольшое увеличение добычи, чтобы избежать давления на цены, а Эр-Рияд предпочел бы нарастить показатель «вдвое, втрое или даже вчетверо» – до 274 000, 411 000 или 548 000 б/с соответственно.

Следующая встреча стран ОПЕК+ ожидается 2 ноября.

