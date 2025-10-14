Стоимость Brent опустилась ниже $62 за баррель впервые с начала мая

Источники Reuters сообщали, что в преддверии встречи Россия и Саудовская Аравия придерживались разных взглядов. Москва выступала за небольшое увеличение добычи, чтобы избежать давления на цены, а Эр-Рияд предпочел бы нарастить показатель «вдвое, втрое или даже вчетверо» – до 274 000, 411 000 или 548 000 б/с соответственно.