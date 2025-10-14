Расписки «О’кей» подорожали почти на 9% после новости о продаже сети

В августе «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что «Лента» (принадлежит «Севергрупп») рассматривает возможность покупки «О’кей». Эксперты оценивали стоимость сделки от 40 млрд до 55 млрд руб. Однако ее заключение возможно только после одобрения правкомиссией первичной сделки по продаже российского бизнеса «О’кей» его менеджменту.