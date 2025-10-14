Расписки «О’кей» подорожали почти на 9% после новости о продаже сети
14 октября ФАС России согласовала сделку по приобретению «О’кей». Ведомство рассмотрело ходатайство ООО «Земун» о покупке 99% в уставном капитале холдинговой компании ООО «РБФ Ритейл», принадлежащей менеджменту «О'кей». После завершения сделки покупатель получит косвенный контроль над сетью гипермаркетов.
В августе «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что «Лента» (принадлежит «Севергрупп») рассматривает возможность покупки «О’кей». Эксперты оценивали стоимость сделки от 40 млрд до 55 млрд руб. Однако ее заключение возможно только после одобрения правкомиссией первичной сделки по продаже российского бизнеса «О’кей» его менеджменту.
Совет директоров «О'кей групп» решил продать российский бизнес гипермаркетов менеджменту компании в декабре 2024 г. В сделку также вошли товарный знак и логистическая инфраструктура. Сеть дискаунтеров «Да!» останется под контролем группы. Источник газеты в «О'кей групп» указал на «несколько затянувшийся» процесс продажи гипермаркетов. Компания планировала завершить реструктуризацию бизнеса до конца 2025 г.