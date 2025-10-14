Минфин 15 октября проведет аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ

Инвесторам предложат бумаги выпуска 26251 с датой погашения 28 августа 2030 г. и 26246 с датой погашения 12 марта 2036 г. в объеме остатков, доступных для размещения. Заявки на аукционы можно подать через Санкт-Петербургскую валютную биржу или Мосбиржу. Расчеты по сделкам пройдут на следующий рабочий день.