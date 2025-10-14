Минфин 15 октября проведет аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ
Министерство финансов России проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков 15 октября. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Инвесторам предложат бумаги выпуска 26251 с датой погашения 28 августа 2030 г. и 26246 с датой погашения 12 марта 2036 г. в объеме остатков, доступных для размещения. Заявки на аукционы можно подать через Санкт-Петербургскую валютную биржу или Мосбиржу. Расчеты по сделкам пройдут на следующий рабочий день.
8 октября Минфин разместил на двух аукционах ОФЗ выпуска 26249 с датой погашения 16 июня 2032 г. и 26247 с датой погашения 11 мая 2039 г.
На первом аукционе были размещены бумаги с погашением в 2032 г. на 74,165 млрд руб. при спросе в 112,355 млрд руб. Выручка от размещения составила 65,243 млрд руб. Цена отсечения составила 84,7233% от номинала (средневзвешенная – 84,7748%), доходность по цене отсечения – 15,18% годовых (средневзвешенная – 15,17%).
На втором аукционе ведомство разместило ОФЗ с погашением в 2039 г. на 12,883 млрд руб. при спросе в 25,807 млрд руб. Выручка составила 11,631 млрд руб. Цена отсечения составила 85,7447% от номинала (средневзвешенная – 85,7889%), доходность по цене отсечения – 15,23% годовых (средневзвешенная – 15,23%).