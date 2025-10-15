Минфин ответил на просьбу депутата Делягина о «займах Победы»

При этом министерство подчеркнуло, что средства от размещения гособлигаций направляются на финансирование дефицита федерального бюджета. В частности, речь о поддержании расходных статей казны, включая обеспечение обороноспособности страны. В документе также указано, что с 2022 г. по 1 октября 2025 г. на внутреннем рынке Минфином было размещено гособлигаций на сумму свыше 15,1 трлн руб.