Минфин ответил на просьбу депутата Делягина о «займах Победы»
Министерство финансов России ответило на запрос депутата Госдумы Михаила Делягина о возможности выпуска «займов Победы». В своем обращении парламентарий предлагал оформить часть внутренних займов в виде специализированных гособлигаций, доступных для приобретения гражданами и нефинансовыми организациями.
Минфин в ответном письме сообщил, что уже существующие облигации федерального займа (ОФЗ) доступны для всех категорий инвесторов, включая население. Ведомство отметило, что физические лица активно участвуют в размещении гособлигаций и в среднем формируют около 5% от общего объема портфеля ОФЗ.
При этом министерство подчеркнуло, что средства от размещения гособлигаций направляются на финансирование дефицита федерального бюджета. В частности, речь о поддержании расходных статей казны, включая обеспечение обороноспособности страны. В документе также указано, что с 2022 г. по 1 октября 2025 г. на внутреннем рынке Минфином было размещено гособлигаций на сумму свыше 15,1 трлн руб.