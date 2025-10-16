УК «Первая» запустила фонд на золото, серебро, платину и палладий

Золото – один из главных «антикризисных» активов, который, как правило, растет в периоды турбулентности на рынках. Серебро активно используется в передовых технологиях и новых отраслях: зеленая энергетика, электротехника, транспорт и инфраструктура. Платина и палладий востребованы автомобильным сектором благодаря развитию экологических стандартов и увеличению доли гибридных автомобилей, также растет популярность ювелирных изделий из них, перечисляют в «Первой».