УК «Первая» запустила фонд на золото, серебро, платину и палладий
Управляющая компания (УК) «Первая» запустила открытый паевой инвестфонд драгоценных металлов, в состав которого входят золото, серебро, платина и палладий, рассказал «Ведомостям» ее представитель. Средства фонда инвестируются в права требования к Национальному клиринговому центру (входит в группу Мосбиржи) выплатить денежный эквивалент стоимости драгметаллов по текущему курсу. Ожидаемая доходность в нейтральном сценарии – 25,6% годовых, говорят в УК. Купить паи можно в приложении «Сбербанк онлайн», порог входа – 100 руб.
Драгоценные металлы считаются защитным активом, а включение в состав фондах сразу четырех поможет инвесторам не только диверсифицировать портфель, но и позволит использовать уникальные преимущества каждого из них, рассчитывает представитель УК.
Золото – один из главных «антикризисных» активов, который, как правило, растет в периоды турбулентности на рынках. Серебро активно используется в передовых технологиях и новых отраслях: зеленая энергетика, электротехника, транспорт и инфраструктура. Платина и палладий востребованы автомобильным сектором благодаря развитию экологических стандартов и увеличению доли гибридных автомобилей, также растет популярность ювелирных изделий из них, перечисляют в «Первой».
Драгоценные металлы сохраняют хороший потенциал и интересны инвесторам, но вложения в них напрямую, за исключением золота, сопряжены с очень большими затратами и трудностями для инвесторов, передал через представителя генеральный директор «Первой» Андрей Бершадский.
«Фондовые рынки в последние годы довольно сильно подвержены влиянию геополитики, которая, в свою очередь, обуславливает повышенную волатильность и не всегда может быть спрогнозирована. Драгметаллы в большей степени подвержены действию фундаментальных факторов, а непредсказуемость геополитического фактора зачастую играет им на руку», – резюмировал Бершадский.