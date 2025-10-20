Мосбиржа запустила клиринг внебиржевых сделок с драгметаллами через НКЦ
Московская биржа предоставила профессиональным участникам торгов сервис клиринга внебиржевых сделок с драгоценными металлами с участием центрального контрагента – НКЦ. Об этом «Ведомостям» рассказал ее представитель.
Теперь профучастникам доступны расчеты внебиржевых сделок с золотом, серебром, платиной и палладием со сроками «сегодня», «завтра» и своп-овернайт, перечисляет он. Сделки с расчетами «сегодня» и своп-овернайт заключаются с 7.00 до 19.00, с расчетами «завтра» – с 7.00 до 23.50.
Расчет сделок через НКЦ позволяет сочетать гибкость внебиржевых инструментов с минимизацией риска контрагента и надежностью расчетов через инфраструктуру группы Мосбиржи, заметил ее представитель. В рамках нового сервиса профучастники получают преимущества единого обеспечения, кросс-маржирования и неттинга внебиржевых сделок с биржевыми, а также удобство привычной инфраструктуры и риск-менеджмента со стороны НКЦ, перечисляет собеседник.
Биржевая секция драгоценных металлов функционирует на Мосбирже с 2013 г. Сделки на ней заключают банки, производители и потребители металлов, крупнейшие розничные брокеры и управляющие компании, а также физические лица. Доступ частных инвесторов к биржевым торгам предоставляют более 100 профучастников, отметили на бирже.
Объем торгов драгметаллами на Мосбирже за девять месяцев этого года составил почти 1,9 трлн руб. (931 млрд руб. за весь 2024 г.). Сделки на рынке за это время заключали 115 800 частных инвесторов, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.