Мосбиржа запустила клиринг внебиржевых сделок с драгметаллами через НКЦ

Объем торгов драгметаллами на Мосбирже за девять месяцев этого года составил почти 1,9 трлн руб. (931 млрд руб. за весь 2024 г.). Сделки на рынке за это время заключали 115 800 частных инвесторов, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.