ВЭБ.РФ завершил сбор заявок на социальные облигации объемом 50 млрд рублей
ВЭБ.РФ завершил сбор заявок на дебютный выпуск социальных биржевых облигаций серии ПБО-002Р-52. Изначально планируемый объем размещения в 30 млрд руб. был увеличен до 50 млрд благодаря высокому спросу инвесторов. При этом спред снизили с 200 до 185 базисных пунктов, сообщает пресс-служба госкорпорации.
Облигации со сроком погашения 4 года имеют плавающую ставку, привязанную к приросту индекса RUONIA. Купонные выплаты будут осуществляться ежеквартально, оферта не предусмотрена. Расчеты по сделке запланированы на 28 октября 2025 г.
Средства от размещения пойдут на рефинансирование социальных проектов. В частности, речь идет о строительстве 69 объектов образования в 23 регионах РФ (всего будет создано 61 920 учебных мест), а также развитии инфраструктуры трех аэропортов в Дальневосточном и Уральском федеральных округах (ожидается обслуживание 3,7 млн пассажиров в год).
Выпуск верифицирован по национальному стандарту агентством АКРА. Это первый в России выпуск социальных облигаций, соответствующий национальной таксономии — ранее такие бумаги верифицировали по международным стандартам.
Данный выпуск стал третьим инструментом финансирования устойчивого развития ВЭБ.РФ. В 2022–2023 гг. корпорация разместила зеленые облигации на 90 млрд руб.