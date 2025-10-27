В Японии запустили первый стейблкоин с привязкой к иене

Компания планирует обеспечить выпуск стейблкоина на 10 трлн иен ($66 млрд) в течение трех лет. Сначала за его использование не будет взиматься комиссия, а прибыль разработчика составят проценты от владения облигациями. Генеральный директор JPYC Норитака Окабе пояснил, что так компания хочет стимулировать рост технологических инноваций в стране.