В Японии запустили первый стейблкоин с привязкой к иене
Стартап JPYC запустил в Японии первый в мире стейблкоин, привязанный к иене. Криптовалюта названа в честь стартапа и обеспечена банковскими депозитами и национальными государственными облигациями. Об этом пишет Reuters.
Компания планирует обеспечить выпуск стейблкоина на 10 трлн иен ($66 млрд) в течение трех лет. Сначала за его использование не будет взиматься комиссия, а прибыль разработчика составят проценты от владения облигациями. Генеральный директор JPYC Норитака Окабе пояснил, что так компания хочет стимулировать рост технологических инноваций в стране.
Стейблкойны – это разновидность криптовалют. В отличие от обычной криптовалюты курс стейблкойнов привязан к стоимости базового актива, к примеру доллара или юаня, биткойна, фьючерса на нефть или акций публичных компаний. Такая привязка делает курс стейблкойнов более устойчивым к рыночным потрясениям и новостям.
Также стейблкойны, в отличие от других криптовалют, нельзя считать децентрализованным инструментом. Их выпускает конкретная организация, гарантируя обеспечение реальными активами. Это повышает ликвидность такой криптовалюты среди инвесторов.