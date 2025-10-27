Газета
Telegram запустил торговлю токенизированными бумагами США

Ведомости

Пользователи Telegram могут приобрести токенизированные американские акции и ETF через встроенный в мессенджер криптокошелек Wallet. Об этом сообщается в Telegram-канале криптокошелька.

Сделки совершаются за стейблкоин USDT. Инвесторы смогут получать дивиденды по акциям в виде токенов. Сейчас доступны более 50 акций и ETF, включая бумаги Apple, Tesla, Netflix и Coca-Cola. Торговля проводится круглосуточно в будние дни.

Комиссия за торговлю токенизированными акциями не будет взиматься до 1 января 2026 г.

1 октября сообщалось, что Wallet запустит торговлю токенизированными акциями и ETF через платформу xStocks. Это решение компании Backed Finance, которое используют криптобиржи Kraken и Bybit и криптокошелек Trust Wallet. Оно позволяет вести круглосуточные торги токенизированными акциями Apple, Microsoft, Tesla, индексом S&P 500 и другими бумагами.

