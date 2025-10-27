Совет директоров СТГ рекомендовал дивиденды за девять месяцев 2025 года
Совет директоров ПАО «Смарттехгрупп» (СТГ, материнская компания финтех-сервиса CarMoney) дал рекомендацию выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 г. в размере 0,08 руб. на обыкновенную акцию. Об этом сообщается на сайте центра по раскрытию корпоративной информации.
Всего на выплату дивидендов компанией будет направлено 233 млн руб. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 10 декабря.
Решение будет принято на общем собрании акционеров 20 ноября.
22 августа СТГ разместил операционные и финансовые результаты по МСФО за шесть месяцев 2025 г. Выручка компании выросла на 4% год к году и составила 1,7 млрд руб. Показатель OIBDA увеличился на 1% и достиг 962 млн руб.
Объем активов на конец отчетного периода увеличился на 36 до 9,8 млрд руб. Объем привлеченных средств вырос на 38% и составил 3,8 млрд руб. Собственный капитал СТГ на конец указанного периода составил 5,3 млрд руб. (+32%).