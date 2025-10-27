Совет директоров СТГ рекомендовал дивиденды за девять месяцев 2025 года

22 августа СТГ разместил операционные и финансовые результаты по МСФО за шесть месяцев 2025 г. Выручка компании выросла на 4% год к году и составила 1,7 млрд руб. Показатель OIBDA увеличился на 1% и достиг 962 млн руб.