Мосбиржа включит новые бумаги в сервис для внебиржевых сделок 31 октября

Сервис для заключения внебиржевых сделок с акциями с расчетами через ЦК запустили в апреле 2023 г. ОТС с ЦК − внебиржевая площадка, где торгуются бумаги публичных компаний без листинга, которые не допущены к основным торгам на Мосбирже. Расчеты в этом сервисе ведутся через центрального контрагента − Национальный клиринговый центр (НКЦ). Он выступает в качестве гаранта исполнения сделок, минимизируя риски для участников рынка.