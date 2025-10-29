Мосбиржа включит новые бумаги в сервис для внебиржевых сделок 31 октября
Московская биржа объявила, что с 31 октября включит 16 новых ценных бумаг российских компаний в перечень бумаг, доступных на рынке внебиржевых сделок с акциями без листинга и расчетами через центрального контрагента.
Будут добавлены бумаги ПАО СФ «Алмаз», ПАО СФ «Алмаз», АО «Гипроспецгаз», АО «Гипроспецгаз», АО «Дальхимфарм», АО «КМЗ», АО «КМЗ», ПАО «Красфарма», АО «Ногородблэлектро», ПАО «Вологодавтор», ПАО «Запсибгазпром», ПАО «Запсибгазпром», ПАО «Бурязолото», АО «Рязаньнефтепродукт», АО «Татнефтепром», АО «Татнефтепром».
Общее количество таких инструментов вырастет до 190. Площадка продолжит пополнять список с учетом запросов инвесторов. На базе сервиса работает платформа MOEX START, на которой непубличные компании могут привлекать капитал через закрытую подписку. Внебиржевые сделки с расчетами через ЦК доступны с 06:50 до 23:50 мск квалифицированным инвесторам. Неквалифицированным участникам доступна только продажа бумаг.
Сервис для заключения внебиржевых сделок с акциями с расчетами через ЦК запустили в апреле 2023 г. ОТС с ЦК − внебиржевая площадка, где торгуются бумаги публичных компаний без листинга, которые не допущены к основным торгам на Мосбирже. Расчеты в этом сервисе ведутся через центрального контрагента − Национальный клиринговый центр (НКЦ). Он выступает в качестве гаранта исполнения сделок, минимизируя риски для участников рынка.