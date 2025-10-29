«Дельтализинг» выпустит второй выпуск биржевых облигаций

Объем размещения составит не менее 5 млрд руб., срок выпуска – три года. Номинал одной облигации составит 1000 руб. Ориентир по доходности – кривая бескупонной доходности Московской биржи плюс не более 450 базисных пунктов. Амортизация начнется со второго года.