«Дельтализинг» выпустит второй выпуск биржевых облигаций
«Дельтализинг» (ранее «Сименс финанс») сообщил о планах разместить второй выпуск биржевых облигаций с амортизацией серии 001Р-03.
Объем размещения составит не менее 5 млрд руб., срок выпуска – три года. Номинал одной облигации составит 1000 руб. Ориентир по доходности – кривая бескупонной доходности Московской биржи плюс не более 450 базисных пунктов. Амортизация начнется со второго года.
Открытие книги заявок запланировано на 17 ноября, размещение состоится 19 ноября. Основной целью размещения нового выпуска обозначено привлечение дополнительного финансирования для развития бизнеса, обеспечение роста лизингового портфеля и укрепление позиций компании на рынке.
6 марта «Дельтализинг» завершил размещение дебютного трехлетнего выпуска облигаций на Мосбирже. Общий объем размещения с серией 001Р-02 составил 4,5 млрд руб. по ставке 24%. Организатором и агентом по размещению был Россельхозбанк.
Привлеченные средства компания направила на реализацию стратегии наращивания масштабов бизнеса, повышение операционной эффективности и укрепление финансовых позиций.