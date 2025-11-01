В октябре усилился спад деловой активности в обрабатывающих отраслях РФ

Как отмечают аналитики, ухудшение операционных условий наблюдается пятый месяц подряд. Темпы снижения продаж были самыми высокими за последние три месяца. Респонденты заявили о влиянии финансовых трудностей у клиентов на ослабление спроса. В то же время спрос из-за рубежа улучшился, экспортные продажи выросли в начале IV квартала на фоне благоприятной конъюнктуры.