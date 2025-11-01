Газета
В октябре усилился спад деловой активности в обрабатывающих отраслях РФ

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в октябре 2025 г. уменьшился до 48 пунктов с 48,2 пункта в сентябре. Об этом говорится в отчете S&P Global. Значения индекса больше 50 баллов свидетельствуют о росте деловой активности, ниже – о его спаде.

Как отмечают аналитики, ухудшение операционных условий наблюдается пятый месяц подряд. Темпы снижения продаж были самыми высокими за последние три месяца. Респонденты заявили о влиянии финансовых трудностей у клиентов на ослабление спроса. В то же время спрос из-за рубежа улучшился, экспортные продажи выросли в начале IV квартала на фоне благоприятной конъюнктуры.

В целом деловая уверенность сектора в перспективы роста производства на следующие 12 месяцев ослабла. Опасения из-за финансовых сложностей у клиентов ухудшили степень оптимизма.

В сентябре 2025 г. индекс PMI обрабатывающих отраслей России снизился до 48,2 пункта с 48,7 пункта в августе. По данным S&P Global, падение связано с финансовыми трудностями и неуверенностью клиентов. Затруднения в цепочках поставок сырья спровоцировали рост стоимости издержек. Кроме того, на снижение объемов производства повлияло сокращение занятости в конце III квартала.

