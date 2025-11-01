Рынок акций открылся в основную сессию ростом индексов
Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Московской бирже продемонстрировал рост. По состоянию на 10:01 мск индекс МосБиржи увеличился на 0,1% и достиг 2526,99 пунктов, индекс РТС также вырос на 0,1% до 983,08 пунктов.
Подорожали акции ПИК (+1,3%), «Аэрофлота» (+0,8%), «МТС» (+0,7%), Мосбиржи (+0,6%), «Роснефти» (+0,6%), МКПАО «Хэдхантер» (+0,6%), «Сургутнефтегаза» (+0,6%), «ММК» (+0,5%), «Алросы» (+0,5%), Сбербанка (+0,3%), «Русала» (+0,3%), «Северстали» (+0,3%), «Интер РАО» (+0,3%), ВТБ (+0,2%), «Газпрома» (+0,2%), МКПАО «ВК» (+0,2%).
Подешевели бумаги ПАО «Полюс» (-1%), «Т-Технологий» (-0,5%), «Норникеля» (-0,5%), «Татнефти» (-0,3%), «Новатэка» (-0,1%), «Фосагро» (-0,1%).
1 ноября на старте торгов утренней сессии на Мосбирже индекс IMOEX2 упал на 0,1% и составил 2522,45 пункта.
Подешевели акции «Норникеля» (-1,1%), ПАО «Полюс» (-1,1%), АФК «Система» (-0,5%), «Т-технологий» (-0,5%), «Татнефти» (-0,5%), МКПАО «ВК» (-0,3%), МКПАО «Яндекс» (-0,3%), «Новатэка» (-0,2%), ВТБ (-0,1%), «Фосагро» (-0,1%). Показали рост бумаги ПИК (+1,2%), «Алросы» (+0,5%), «ММК» (+0,5%), «Русала» (+0,5%), «Аэрофлота» (+0,4%), «Сургутнефтегаза» (+0,4%), МКПАО «Хэдхантер» (+0,4%), Мосбиржи (+0,3%), «Северстали» (+0,3%), «МТС» (+0,2%).