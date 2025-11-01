Рынок акций открылся в основную сессию ростом индексов

Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Московской бирже продемонстрировал рост. По состоянию на 10:01 мск индекс МосБиржи увеличился на 0,1% и достиг 2526,99 пунктов, индекс РТС также вырос на 0,1% до 983,08 пунктов.