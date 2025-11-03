Газета
Немецкий Pfandbriefbank не смог объяснить падение стоимости акций на 17%

Ведомости

Акции немецкого Deutsche Pfandbriefbank AG (PBB) в понедельник обвалились на максимальное за 10 лет значение, при этом банк не смог назвать причину снижения, передает Bloomberg.

Стоимость ценных бумаг упала на 17%, что стало самым резким падением с июля 2015 г. Перед закрытием торгов, как отмечает агентство, произошла небольшая коррекция: потери по итогам дня составили 11%, стоимость одной акции закрепилась на уровне 4,038 евро.

Капитализация PBB сократилась примерно до 545 млн евро, а с начала года акции потеряли около 19%.

Представитель PBB отказался от комментариев по поводу падения котировок. Объем торгов акциями банка превысил 9,5 млн евро, что более чем в пять раз превышает среднедневной показатель в 1,8 млн евро.

В июне PBB объявил о выходе с американского рынка после десятилетней экспансии, которая негативно отразилась на балансе кредитной организации, напоминает агентство. В августе банк зафиксировал 314 млн евро расходов, связанных с уходом из США, что способствовало убытку до налогообложения в 249 млн евро за первое полугодие.

PBB должен опубликовать отчетность за III квартал 13 ноября. Среди аналитиков, отслеживаемых Bloomberg, у банка сохраняется единственная рекомендация: «продавать».

