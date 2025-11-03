Немецкий Pfandbriefbank не смог объяснить падение стоимости акций на 17%

В июне PBB объявил о выходе с американского рынка после десятилетней экспансии, которая негативно отразилась на балансе кредитной организации, напоминает агентство. В августе банк зафиксировал 314 млн евро расходов, связанных с уходом из США, что способствовало убытку до налогообложения в 249 млн евро за первое полугодие.