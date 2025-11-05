Совет директоров Selectel рекомендовал дивиденды за девять месяцев
Совет директоров Selectel (АО «Селектел») рекомендовал общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2025 г. в размере 0,6 руб. на одну обыкновенную акцию.
Уставный капитал компании состоит из 520 млн обыкновенных акций. Так, общая сумма дивидендных выплат за девять месяцев может составить 312 млн руб.
В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов рекомендуется установить 14 ноября. Внеочередное собрание акционеров состоится 13 ноября в заочной форме.
«Селектел» является одним из крупнейших провайдеров ИТ-инфраструктуры в России. Компания управляет облачной платформой собственной разработки и входит в топ-три крупнейших поставщиков IaaS в России. ООО «Сеть дата-центров «Селектел» было основано в Санкт-Петербурге 11 сентября 2008 г. 8 июля 2024 г. преобразовано в АО «Селектел».
По данным компании, число ее клиентов в первом полугодии 2025 г. выросло на 5300 за год и достигло 30 100 человек. Выручка за отчетный период составила 8,9 млрд руб., а чистая прибыль 1,8 млрд руб.