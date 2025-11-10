Сделки на срочном рынке Мосбиржи в октябре заключили более 200 000 клиентов

Общий объем операций на рынке деривативов площадки составил 18 трлн руб. против 9,3 трлн руб. годом ранее. Объем открытых позиций на рынке биржевых производных инструментов достиг более 2,5 трлн руб. (2 трлн руб. за октябрь 2024 г.). Сделки с фьючерсами и опционами за месяц совершили почти 205 000 клиентских счетов против 146 000 в прошлом году. Доля физлиц в общем объеме торгов биржевыми деривативами составила 55,7%. 42,3% объема операций физлиц пришлось на товарные фьючерсы и опционы, доля производных на индексы и акции составила 30,6%, деривативов на валютные пары – 27,1%.