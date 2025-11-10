Сделки на срочном рынке Мосбиржи в октябре заключили более 200 000 клиентов
Более 200 000 клиентов заключили сделки на срочном рынке Московской биржи в октябре 2025 г. Доля вечерней торговой сессии в общем объеме торгов достигла 15,5%, утренней торговой сессии – 6,3%. Объем операций в выходные дни на срочном рынке составил 107 млрд руб.
Общий объем операций на рынке деривативов площадки составил 18 трлн руб. против 9,3 трлн руб. годом ранее. Объем открытых позиций на рынке биржевых производных инструментов достиг более 2,5 трлн руб. (2 трлн руб. за октябрь 2024 г.). Сделки с фьючерсами и опционами за месяц совершили почти 205 000 клиентских счетов против 146 000 в прошлом году. Доля физлиц в общем объеме торгов биржевыми деривативами составила 55,7%. 42,3% объема операций физлиц пришлось на товарные фьючерсы и опционы, доля производных на индексы и акции составила 30,6%, деривативов на валютные пары – 27,1%.
В топ-10 наиболее популярных инструментов в портфелях физлиц по состоянию на конец октября вошли квартальные и вечные фьючерсы на валютные пары: доллар США – российский рубль, юань – российский рубль», вечный и квартальные фьючерсы на индекс Мосбиржи IMOEX (MIX, MXI и IMOEXF), квартальные фьючерсы на золото и серебро, а также фьючерс на природный газ.
Исторические максимумы цен золота, которые наблюдались в октябре, стали основным фактором рекордного объема операций с производными инструментами на золото и серебро на срочном рынке площадки. Среднедневной объем торгов в квартальных фьючерсах на золото поднялся выше 146 млрд руб. (86 млрд руб. в сентябре 2025 г.), квартальных фьючерсах на серебро – 35 млрд руб. (13 млрд руб.), вечных фьючерсах на золото – 10 млрд руб. (6 млрд руб.).
Из-за роста клиентской активности среднедневной объем торгов с квартальными фьючерсами на индекс Мосбиржи (MIX) достиг рекордного значения 78 млрд руб. (68 млрд в феврале 2025 г.), с вечными фьючерсами на индекс площадки (IMOEXF) – 42 млрд руб. (25 млрд руб. в сентябре 2025 г.).