Стоимость серебра впервые в истории поднялась выше $54 за унцию
Цена серебра на товарной бирже Comex увеличилась на 1,8% и впервые в истории достигла $54,415 за унцию по состоянию на 07:07 мск, следует из данных торгов.
К 9:10 мск стоимость драгметалла замедлила рост до 1,05% и составила $54,02.
12 ноября цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 г. на Comex превысила $4200 за унцию впервые с 21 октября текущего года. К 19:32 мск стоимость драгметалла выросла на 2,06% до $4200,9 за тройскую унцию.
В тот же день стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 г. на бирже увеличилась на 5,34% и достигла $53,455 за унцию впервые с 17 октября 2025 г.
Reuters писало, что цены на драгметаллы растут на фоне ожиданий, что возможное прекращение приостановки работы американского правительства и возобновление публикации экономических данных могут увеличить вероятность снижения процентных ставок ФРС США в декабре.