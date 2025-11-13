Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Стоимость серебра впервые в истории поднялась выше $54 за унцию

Ведомости

Цена серебра на товарной бирже Comex увеличилась на 1,8% и впервые в истории достигла $54,415 за унцию по состоянию на 07:07 мск, следует из данных торгов.

К 9:10 мск стоимость драгметалла замедлила рост до 1,05% и составила $54,02.

12 ноября цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 г. на Comex превысила $4200 за унцию впервые с 21 октября текущего года. К 19:32 мск стоимость драгметалла выросла на 2,06% до $4200,9 за тройскую унцию.

В тот же день стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 г. на бирже увеличилась на 5,34% и достигла $53,455 за унцию впервые с 17 октября 2025 г.

Reuters писало, что цены на драгметаллы растут на фоне ожиданий, что возможное прекращение приостановки работы американского правительства и возобновление публикации экономических данных могут увеличить вероятность снижения процентных ставок ФРС США в декабре.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её