Выручка МТС в III квартале выросла на 18,5%
Выручка ПАО «МТС» по итогам III квартала 2025 г. увеличилась на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 213,8 млрд руб.
Показатель OIBDA группы за отчетный период вырос на 16,7% и составил 71,8 млрд руб. Динамика роста показателя обусловлена оптимизацией операционных расходов и поддерживается доходами от услуг связи, рекламного и медианаправлений. Чистая прибыль достигла 6 млрд руб. Чистый долг составил 426,3 млрд руб.
14 октября МТС сообщила о закрытии книги заявок на размещение биржевых облигаций серии 002Р-13 с финальным объемом размещения 20 млрд руб. Номинальная стоимость облигаций составила 1000 руб., купонный период – 30 дней, цена размещения – 100% от номинала.
Сбор заявок на покупку ценных бумаг прошел 13 октября. Высокий спрос инвесторов предоставил возможность снизить маркетинговый ориентир спреда к ключевой ставке с 2 до 1,65% и вдвое нарастить первоначально заявленный объем размещения. Привлеченные средства пойдут на рефинансирование долга компании