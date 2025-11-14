«Село Зеленое» соберет заявки на облигации объемом 2 млрд рублей

ООО «Село Зеленое холдинг» собирается 2 декабря с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на выпуск двухлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд руб. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.