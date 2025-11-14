Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Село Зеленое» соберет заявки на облигации объемом 2 млрд рублей

Ведомости

ООО «Село Зеленое холдинг» собирается 2 декабря с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на выпуск двухлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд руб. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона составит не выше 18% годовых. Это соответствует доходности к погашению на уровне не выше 19,56% годовых. Организаторами будут Альфа-банк и Газпромбанк. Техническое размещение ожидается 5 декабря.

Выпуск смогут купить неквалифицированные инвесторы после прохождения теста №6. Он удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

21 октября «Село Зеленое холдинг» разместило дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд руб. со сроком обращения 1,5 года. Размещение и обращение проводила Московская биржа. Организаторами выступили Альфа-банк и «Газпромбанк».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте