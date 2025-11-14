«Село Зеленое» соберет заявки на облигации объемом 2 млрд рублей
Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона составит не выше 18% годовых. Это соответствует доходности к погашению на уровне не выше 19,56% годовых. Организаторами будут Альфа-банк и Газпромбанк. Техническое размещение ожидается 5 декабря.
Выпуск смогут купить неквалифицированные инвесторы после прохождения теста №6. Он удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
21 октября «Село Зеленое холдинг» разместило дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд руб. со сроком обращения 1,5 года. Размещение и обращение проводила Московская биржа. Организаторами выступили Альфа-банк и «Газпромбанк».