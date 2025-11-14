Цена биткойна опустилась ниже $95 000 впервые с начала мая
Стоимость биткойна опустилась ниже $95 000 впервые с 6 мая 2025 г. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.
По состоянию на 16:15 мск цена биткойна опустилась на 7,73% и составила $94 962.
По данным агрегатора Coinmarketcap, капитализация всего криптовалютного рынка за сутки сократилась на 7,86% и составила $3,21 трлн 14 ноября. Из них $1,9 трлн приходится на биткойн, $375,5 млрд – на Ethereum.
За сутки чистый отток средств из американских спотовых биржевых фондов (ETF) на биткойн составил $869,86 млн, следует из данных SoSoValue.