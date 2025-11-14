Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Цена биткойна опустилась ниже $95 000 впервые с начала мая

Ведомости

Стоимость биткойна опустилась ниже $95 000 впервые с 6 мая 2025 г. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

По состоянию на 16:15 мск цена биткойна опустилась на 7,73% и составила $94 962.

По данным агрегатора Coinmarketcap, капитализация всего криптовалютного рынка за сутки сократилась на 7,86% и составила $3,21 трлн 14 ноября. Из них $1,9 трлн приходится на биткойн, $375,5 млрд – на Ethereum.

За сутки чистый отток средств из американских спотовых биржевых фондов (ETF) на биткойн составил $869,86 млн, следует из данных SoSoValue.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь